У проект закону "Про професійну освіту" закладено обласне фінансування ПТУ - МОН

Оскільки зараз у результаті реформи децентралізації міста-обласні центри мають більші доходи, то саме на них поклали повноваження з фінансування закладів, які розташовані на їхній території. Решта закладів фінансується з рівня області, але там значно менше доходів, і зараз взяти в управління заклади міст-обласних центрів вони не можуть. Для цього треба змінити підходи до перерозподілу фінансів і прийняти підготовлений МОН проект закону "Про професійну освіту".

"Зараз ми маємо негативні тенденції в тому, як такі міста-обласні центри хочуть заощадити на професійній освіті. Так, міста кажуть, що під час формування регіонального замовлення вони замовлятимуть лише тих фахівців, які працюють в їхніх комунальних підприємствах. Таким чином вони скорочують рівень замовлення. При цьому вони не зважають, що в інших комерційних підприємствах, які сплачують податки місту, також потрібні фахівці з профосвітою. Щоб обґрунтувати містам наявну потребу, під час проведення дослідження в межах Туринського процесу ми маємо зібрати достовірні дані, які допоможуть вести дискусію", – заявила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона наголосила, що у МОН Туринський процес розглядають як можливість отримати релевантні дані про стан системи професійної освіти в Україні, аби потім базувати реформу та подальшу політику у цій сфері на конкретних свідченнях.

"Це стосується усього – від зміни системи управління до формування регіонального замовлення. Тому ми маємо адаптувати цей збір та аналіз даних під ті виклики, що ми сьогодні бачимо перед собою в контексті трансформації системи профосвіти. Ми маємо зануритися і краще зрозуміти саме ті сфери, які найбільше сьогодні потребують змін", – зазначила Лілія Гриневич.

Вона також підкреслила найбільш нагальні проблеми розвитку системи, на аналіз яких зокрема має бути спрямована увага в межах Туринського процесу. Йдеться про такі фактори:

• недостатнє фінансування галузі та відсутність інвестицій у програми розвитку та, як результат, застаріла матеріально-технічна база закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

• незавершена реформа системи управління галуззю, що призвела до фрагментації системи управління і не дозволяє стратегічно підходити до розвитку системи професійної освіти загалом;

• невідповідність змісту освіти та методики викладання вимогам сучасного ринку праці та потребам особистості;

• недосконалість системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування молоді і дорослих.

Раніше УНН повідомляв, що Міносвіти хоче модернізувати ПТУ, щоб не втратити робочі професії.