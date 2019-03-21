В проект закона "О профессиональном образовании" заложено областное финансирование ПТУ - МОН

Поскольку сейчас в результате реформы децентрализации города-областные центры имеют большие доходы, то именно на них положили полномочия по финансированию учреждений, расположенных на их территории. Остальные заведений финансируется из уровня области, но там значительно меньше доходов, и сейчас взять в управление учреждения городов-областных центров они не могут. Для этого нужно изменить подходы к перераспределению финансов и принять подготовленный МОН проект закона "О профессиональном образовании".

"Сейчас мы имеем негативные тенденции в том, как такие города-областные центры хотят сэкономить на профессиональном образовании. Так, города говорят, что при формировании регионального заказа они будут заказывать только тех специалистов, которые работают в их коммунальных предприятиях. Таким образом они сокращают уровень заказа. При этом они не учитывают, что в других коммерческих предприятиях, которые платят налоги городу, также нужны специалисты по профобразованию. Чтобы обосновать городам имеющуюся потребность, во время проведения исследования в рамках Туринского процесса мы должны собрать достоверные данные, которые помогут вести дискуссию", - заявила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она отметила, что в МОН Туринский процесс рассматривают как возможность получить релевантные данные о состоянии системы профессионального образования в Украине, чтобы потом базировать реформу и дальнейшую политику в этой сфере на конкретных показаниях.

"Это касается всего - от изменения системы управления к формированию регионального заказа. Поэтому мы должны адаптировать этот сбор и анализ данных в те вызовы, которые мы сегодня видим перед собой в контексте трансформации системы профобразования. Мы должны окунуться и лучше понять именно те сферы, которые более всего сегодня нуждаются в изменениях", - отметила Лилия Гриневич.

Она также подчеркнула наиболее насущные проблемы развития системы, на анализ которых в частности должно быть направлено внимание в рамках Туринского процесса. Речь идет о таких факторах:

• недостаточное финансирование отрасли и отсутствие инвестиций в программы развития и, как результат, устаревшая материально-техническая база учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

• незавершенная реформа системы управления отраслью, которая привела к фрагментации системы управления и не позволяет стратегически подходить к развитию системы профессионального образования в целом;

• несоответствие содержания образования и методики преподавания требованиям современного рынка труда и потребностям личности;

• несовершенство системы профессиональной ориентации и карьерного консультирования молодежи и взрослых.

Ранее УНН сообщал, что Минобразования хочет модернизировать ПТУ, чтобы не потерять рабочие профессии.