Міносвіти хоче модернізувати ПТУ, щоб не втратити робочі професії

“Під час поїздок регіонами отримувала багато запитань щодо майбутнього професійно — технічних училищ і дисбалансу в оплаті вчителів та працівників дошкільної і позашкільної освіти. З міністром освіти Лілія Гриневич обговорила ці питання, яка поінформувала, що МО напрацювало законопроект про реформу ПТУ, який спрямований не лише на модернізацію професійно — технічної освіти, але й серйозну підтримку професійного навчання, аби ми не втратили робочих професій. Зроблю все для підтримки цього законопроекту, аби нинішня ВР прийняла цей закон до закінчення своєї каденції. Закон має на меті підтримку майстрів і спеціалістів в ПТУ і зупинити спроби розпродати приміщення і майно училищ”, — написала Геращенко.

Геращенко додала, що вони разом з Марією Івановою підготували звернення до Асоціації міст України, аби саме місцева влада взяла на себе ініціативу 10% доплати працівникам освіти.

“Також ми просимо Уряд прийняти відповідну постанову зі зверненням для місцевих органів влади, які в умовах децентралізації значно збільшили бюджети і мають можливість підтримати освітян з місцевих бюджетів”, — додала Геращенко.

Нагадаємо, освіта для дітей з особливими потребами буде доступна в Україні не тільки в школах, а й у дошкільних закладах, а також в спеціальних групах професійно-технічних закладів.