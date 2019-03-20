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Минобразования хочет модернизировать ПТУ, чтобы не потерять рабочие профессии

Киев • УНН

 • 10393 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство образования разработало законопроект о реформе ПТУ, который направлен не только на модернизацию профессионально-технического образования, но и серьезную поддержку профессионального обучения, чтобы мы не потеряли рабочих профессий. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя встречу с министром образования Лилией Гриневич, передает УНН.

Минобразования хочет модернизировать ПТУ, чтобы не потерять рабочие профессии

"Во время поездок по регионам получала много вопросов относительно будущего профессионально - технических училищ и дисбаланса в оплате учителей и работников дошкольного и внешкольного образования. С министром образования Лилия Гриневич обсудила эти вопросы, которая сообщила, что МО выработало законопроект о реформе ПТУ, который направлен не только на модернизацию профессионально-технического образования, но и серьезную поддержку профессионального обучения, чтобы мы не потеряли рабочих профессий. Сделаю все для поддержки этого законопроекта, чтобы нынешняя ВР приняла этот закон до окончания своей каденции. Закон имеет целью поддержку мастеров и специалистов ПТУ и остановить попытки распродать помещения и имущество училищ", - написала Геращенко.

Геращенко добавила, что они вместе с Марией Ивановой подготовили обращение к Ассоциации городов Украины, чтобы именно местная власть взяла на себя инициативу 10% доплаты работникам образования.

"Также мы просим правительство принять соответствующее постановление с обращением местных органов власти, которые в условиях децентрализации значительно увеличили бюджеты и имеют возможность поддержать педагогов из местных бюджетов", - добавила Геращенко.

Напомним, образование для детей с особыми потребностями будет доступно в Украине не только в школах, но и в дошкольных учреждениях, а также в специальных группах профессионально-технических заведений.

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