Минэнергоугля поддержало инвестиционный проект для шахты "Новоконстантиновская"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 78047 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 173366 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 140735 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 204367 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 250481 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 212388 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245526 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208100 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 486632 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241220 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
76%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31709 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 18911 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 23170 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 25402 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 21048 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 263456 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 240004 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 325446 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 486632 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 578369 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 31718 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 204367 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78832 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75406 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80954 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Минэнергоугля поддержало инвестиционный проект для шахты "Новоконстантиновская"

Киев • УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины поддержало предложение по реализации государственного инвестиционного проекта по Новоконстантиновской шахты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу правительственного портала.

Минэнергоугля поддержало инвестиционный проект для шахты "Новоконстантиновская"

"На заседании Комиссии Минэнергоугля по отбору инвестиционных проектов заместитель Министра Юлия Пидкоморна отметила, что это первый шаг к реализации инвестиционного проекта, целью которого является снижение зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции, а также повышения эффективности производства основной продукции ГП "СхiдГЗК" - уранового оксидного концентрата за счет увеличения объемов добычи урановой руды на Новоконстантиновской шахте", - говорится в сообщении.

Между тем, директор ГК "Ядерное топливо" Сергей Дробот добавил, что реализация указанного инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды на Новоконстантиновской шахте с 200 до 500 тысяч тонн в год и обеспечит устойчивое развитие Кировоградского региона.

В правительстве добавили, что инвестиционный проект соответствует задачам и мероприятиям Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной постановлением КМУ от 18.08.2017 № 605-р, и плана мероприятий по реализации Концепции Государственной целевой экономической программы развития атомно промышленного комплекса на период до 2020 года, утвержденного распоряжением КМУ от 27.12.2017 г.. № 1021-р.

Напомним, система управления учреждениями профессионального образования сильно фрагментирована - оно осуществляется на уровне государства, городов-областных центров и областей. Это приводит к проблемам с финансированием, надлежащим формированием госзаказа, содержанием и управлением заведениями. Цель МОН, чтобы все ЗПО финансировались и управлялись на уровне областей, и это уже заложено в проект закона "О профессиональном образовании".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$78,854.10
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,579.28