Минэнергоугля поддержало инвестиционный проект для шахты "Новоконстантиновская"

"На заседании Комиссии Минэнергоугля по отбору инвестиционных проектов заместитель Министра Юлия Пидкоморна отметила, что это первый шаг к реализации инвестиционного проекта, целью которого является снижение зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции, а также повышения эффективности производства основной продукции ГП "СхiдГЗК" - уранового оксидного концентрата за счет увеличения объемов добычи урановой руды на Новоконстантиновской шахте", - говорится в сообщении.

Между тем, директор ГК "Ядерное топливо" Сергей Дробот добавил, что реализация указанного инвестиционного проекта позволит увеличить добычу урановой руды на Новоконстантиновской шахте с 200 до 500 тысяч тонн в год и обеспечит устойчивое развитие Кировоградского региона.

В правительстве добавили, что инвестиционный проект соответствует задачам и мероприятиям Энергетической стратегии Украины до 2035 года "Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность", утвержденной постановлением КМУ от 18.08.2017 № 605-р, и плана мероприятий по реализации Концепции Государственной целевой экономической программы развития атомно промышленного комплекса на период до 2020 года, утвержденного распоряжением КМУ от 27.12.2017 г.. № 1021-р.

Напомним, система управления учреждениями профессионального образования сильно фрагментирована - оно осуществляется на уровне государства, городов-областных центров и областей. Это приводит к проблемам с финансированием, надлежащим формированием госзаказа, содержанием и управлением заведениями. Цель МОН, чтобы все ЗПО финансировались и управлялись на уровне областей, и это уже заложено в проект закона "О профессиональном образовании".