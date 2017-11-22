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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 6248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 15663 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 16496 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 89667 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 80854 просмотра

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Добыча газа увеличилась в октябре на 3,6%

Добыча газа увеличилась в октябре на 3,6%

Киев  •  УНН

 • 16186 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Украина в октябре 2017 года увеличила добычу природного газа на 3,6% - до 1,7 млрд куб. м в соответствии с октябрем 2016 года без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения АТО, передает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

По их данным, в среднем за январь-октябрь этого года было добыто 16,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, как отметили в ведомстве, за девять месяцев этого года было произведено 540 тыс. тонн газового конденсата, полученного из месторождений газа, что на 3,1% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в сентябре в Украине добыча природного газа составила 1,6 млрд куб. м, что на 4,15 больше, чем в сентябре 2016 года.

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