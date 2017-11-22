Добыча газа увеличилась в октябре на 3,6%

По их данным, в среднем за январь-октябрь этого года было добыто 16,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, как отметили в ведомстве, за девять месяцев этого года было произведено 540 тыс. тонн газового конденсата, полученного из месторождений газа, что на 3,1% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в сентябре в Украине добыча природного газа составила 1,6 млрд куб. м, что на 4,15 больше, чем в сентябре 2016 года.