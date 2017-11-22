Видобуток газу збільшився у жовтні на 3,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна у жовтні 2017 року збільшила видобуток природного газу на 3,6% - до 1,7 млрд куб. м відповідно до жовтня 2016 року без урахування тимчасово окупованої території Криму та частини зони проведення АТО, передає УНН з посиланням на дані Державної служби статистики України.
За їхніми даними, загалом протягом січня-жовтня цього року було добуто 16,7 млрд куб. м газу, що на 2,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Крім того, як зазначили у відомстві, за дев’ять місяців цього року було вироблено 540 тис. тонн газового конденсату, одержаного з родовищ газу, що на 3,1% більше, ніж торік.
Нагадаємо, у вересні в Україні видобуток природного газу становив 1,6 млрд куб. м, що на 4,15 більше, ніж у вересні 2016 року.