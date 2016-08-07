Восстановлен пропуск в "Каланчаке" и "Чаплинке" в направлении оккупированного Крыма

В пресс-службе также отметили, что пока оккупанты не пропускают лиц и транспортные средства, которые двигаются с оккупированного полуострова.

В связи с этим, Государственная пограничная служба рекомендует гражданам, которые планируют поездку в данном направлении, не отправляться в путешествие без крайней на то необходимости.

Кроме того пограничники отметили, что проехать в обоих направлениях граждане могут в КПВВ "Чонгар", работу которого восстановили около 11:00.