Восстановлен пропуск в "Каланчаке" и "Чаплинке" в направлении оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Около 14:30 в пунктах пропуска на оккупированной территории АР Крым, напротив КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", российская оккупационная власть возобновила пропускные операции. Но только для тех лиц и транспортных средств, которые направляются на временно оккупированную территорию АР Крым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
В пресс-службе также отметили, что пока оккупанты не пропускают лиц и транспортные средства, которые двигаются с оккупированного полуострова.
В связи с этим, Государственная пограничная служба рекомендует гражданам, которые планируют поездку в данном направлении, не отправляться в путешествие без крайней на то необходимости.
Кроме того пограничники отметили, что проехать в обоих направлениях граждане могут в КПВВ "Чонгар", работу которого восстановили около 11:00.