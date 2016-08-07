Відновлено пропуск в “Каланчаку” та “Чаплинці” в напрямку окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Близько 14.30 у пунктах пропуску на окупованій території АР Крим, що навпроти КПВВ “Каланчак” та “Чаплинка”, російська окупаційна влада відновила пропускні операції. Але тільки для тих осіб і транспортних засобів, які прямують на тимчасово окуповану територію АР Крим, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
У прес-службі також відзначили, що наразі окупанти не пропускають осіб та транспортні засоби, які рухаються із окупованого півострова.
У зв’язку з цим, Державна прикордонна служба радить громадянам, які планують поїздку у даному напрямку, не вирушати у подорож без крайньої на те необхідності.
Крім того прикордонники наголосили, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть у КПВВ “Чонгар”, роботу якого відновлено близько 11-ї години.