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Відновлено пропуск в “Каланчаку” та “Чаплинці” в напрямку окупованого Криму

Відновлено пропуск в “Каланчаку” та “Чаплинці” в напрямку окупованого Криму

Київ • УНН

 • 14813 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Близько 14.30 у пунктах пропуску на окупованій території АР Крим, що навпроти КПВВ “Каланчак” та “Чаплинка”, російська окупаційна влада відновила пропускні операції. Але тільки для тих осіб і транспортних засобів, які прямують на тимчасово окуповану територію АР Крим, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

У прес-службі також відзначили, що наразі окупанти не пропускають осіб та транспортні засоби, які рухаються із окупованого півострова.

У зв’язку з цим, Державна прикордонна служба радить громадянам, які планують поїздку у даному напрямку, не вирушати у подорож без крайньої на те необхідності.

Крім того прикордонники наголосили, що проїхати в обох напрямках громадяни можуть у КПВВ “Чонгар”, роботу якого відновлено близько 11-ї години.

Українські Національні Новини

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