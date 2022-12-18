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Восстановление теплоснабжения: «Киевтеплоэнерго» просит компании проверить работу домовых систем

Восстановление теплоснабжения: «Киевтеплоэнерго» просит компании проверить работу домовых систем

Киев • УНН

 • 748716 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Киеве стабилизировано теплообеспечение. «Киевтеплоэнерго» просит обслуживающие компании проверить работу домовых систем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Цитата

«По состоянию на 18 декабря все теплоисточники КП «Киевтеплонерго» и тепловые сети работают в штатном режиме. Теплообеспечение столицы стабилизировано в максимально сжатые сроки», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сравнения — чтобы развернуть систему теплоснабжения обычно требуется 7-10 дней.

««Киевтеплоэнерго» просит управителей и компаний, осуществляющих обслуживание жилых домов, проверить работу домового оборудования после возобновления подачи теплоносителя, наличие воздушных пробок в домовых сетях и т.д., чтобы обеспечить соответствующую температуру в жилищах горожан и не допустить некачественное предоставление услуг», - информирует КГГА.

В КГГА напомнили, что после ракетной атаки на энергетическую инфраструктуру 16 декабря из-за перебоев с электроснабжением Киев почти остался без централизованного отопления и горячего водоснабжения.

Дополнение

Сегодня утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о полном возобновлении теплоснабжения в столице.

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