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Відновлення теплопостачання: «Київтеплоенерго» просить компанії перевірити роботу будинкових систем

Відновлення теплопостачання: «Київтеплоенерго» просить компанії перевірити роботу будинкових систем

Київ • УНН

 • 748723 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Києві стабілізовано теплозабезпечення. «Київтеплоенерго» просить обслуговуючі компанії перевірити роботу будинкових систем. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.

Цитата

«Станом на 18 грудня всі теплоджерела КП «Київтеплонерго» та теплові мережі працюють в штатному режимі. Теплозабезпечення столиці стабілізовано в максимально стислі терміни», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для порівняння — аби розгорнути систему теплопостачання зазвичай потрібно 7-10 діб.

««Київтеплоенерго» просить управителів та компанії, які здійснюють обслуговування житлових будинків, перевірити роботу будинкового обладнання після відновлення подачі теплоносія, наявність повітряних пробок в будинкових мережах тощо, аби забезпечити відповідну температуру в оселях містян та не допустити неякісного надання послуг», - інформує КМДА.

В КМДА нагадали, що після ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру 16 грудня через перебої з електропостачанням Київ майже залишився без централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Доповнення

Сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення теплопостачання у столиці.

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