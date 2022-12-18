Відновлення теплопостачання: «Київтеплоенерго» просить компанії перевірити роботу будинкових систем

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«Станом на 18 грудня всі теплоджерела КП «Київтеплонерго» та теплові мережі працюють в штатному режимі. Теплозабезпечення столиці стабілізовано в максимально стислі терміни», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для порівняння — аби розгорнути систему теплопостачання зазвичай потрібно 7-10 діб.

««Київтеплоенерго» просить управителів та компанії, які здійснюють обслуговування житлових будинків, перевірити роботу будинкового обладнання після відновлення подачі теплоносія, наявність повітряних пробок в будинкових мережах тощо, аби забезпечити відповідну температуру в оселях містян та не допустити неякісного надання послуг», - інформує КМДА.

В КМДА нагадали, що після ракетної атаки на енергетичну інфраструктуру 16 грудня через перебої з електропостачанням Київ майже залишився без централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Доповнення

Сьогодні вранці мер Києва Віталій Кличко повідомив про повне відновлення теплопостачання у столиці.