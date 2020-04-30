Восстановление до конца мая: один из европейских чемпионатов раскрыл планы на будущее
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Премьер-министр Португалии Антонио Коста на следующей неделе готовится объявить о восстановлении чемпионата Португалии по футболу, передает УНН со ссылкой на Jornal de Noticias.
Чемпионат должен восстановиться до конца мая, скорее всего, в последние выходные месяца. Матчи будут проводиться за закрытыми дверями и с жесткими мерами безопасности здоровья.
Данное решение было принято после получения положительного заключения Генерального директората по здравоохранению.
Отмечено, что в составах лидеров португальского футбола "Порту", "Бенфики" и "Спортинга", заявили о финансовых трудностях клубов из-за пандемии коронавируса.