Відновлення до кінця травня: один із європейських чемпіонатів розкрив плани на майбутнє
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Коста на наступному тижні готується оголосити про відновлення чемпіонату Португалії з футболу, передає УНН з посиланням на Jornal de Noticias.
Чемпіонат має відновитися до кінця травня, швидше за все, в останні вихідні місяця. Матчі проводитимуться за закритими дверима і з жорсткими заходами безпеки здоров'я.
Дане рішення було прийнято після отримання позитивного висновку Генерального директорату з охорони здоров'я.
Зазначено, що у станах лідерів португальського футболу "Порту", "Бенфіки" і "Спортінга", заявили про фінансові труднощі клубів через пандемію коронавірусу.