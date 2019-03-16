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Отношения Вашингтона и Кабула испортились из-за переговоров с талибами - СМИ

Киев • УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Отношения между администрацией президента США Дональда Трампа и правительством Афганистана ухудшились до самой низкой отметки за последние годы на фоне разногласий по поводу переговоров с представителями движения “Талибан”. Об этом пишет газета The Washington Post, сообщает УНН.

Отношения Вашингтона и Кабула испортились из-за переговоров с талибами - СМИ

Как отмечает издание, афганские власти недовольны тем, что они фактически оказались исключены из процесса переговоров, которые ведет спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Во время своего последнего визита в Вашингтон советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб сделал жесткие и провокационные для американской администрации заявления, в которых выразил уверенность в том, что любое соглашение Вашингтона с “Талибаном” станет оскорблением для американских солдат, сражавшихся с талибами и погибших в Афганистане. Кроме того, он сделал личный выпад против Халилзада, афганца по национальности, обвинив его в том, что тот руководствуется “личными амбициями” и стремится создать в Афганистане “временное правительство, в котором он будет играть роль колониального наместника”.

По словам Мохиба, любое мирное соглашение с талибами должно предусматривать участие в качестве стороны правительства Афганистана и представителей афганского общества. Вместо этого Вашингтон, по его утверждению, не хочет даже оперативно делиться с Кабулом информацией о ходе переговоров. “Мы узнаем все последними”, — цитирует издание его слова. “Объясните нам, какова политика президента (США)”, — заявил он журналистам, обращаясь при этом к представителям Белого дома. Мохиб также подчеркнул, что Афганистан хочет участвовать в этом процессе как суверенное государство, и ему “не нужен колониальный подход”.

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино на брифинге для журналистов в четверг заявил, что комментарии Мохиба не требуют того, чтобы давать на них публичный ответ. В то же время он подчеркнул, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл встретился с советником президента Афганистана и выразил ему недовольство от лица американского правительства. При этом Палладино уверял, что недостатка координации на переговорах по Афганистану нет, однако он не будет раскрывать их детали, поскольку они имеют закрытый характер. Госдепартамент также обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что “нападки на Халилзада являются нападками на Госдепартамент и лишь препятствуют двусторонним отношениям и мирному процессу”.

Более жестко отреагировал американский посол в Афганистане Джон Басс. По его словам, “коррупция в Афганистане и нецелевое использование оборудования, фондов и другой помощи, которую предоставляет американский народ, является оскорблением памяти павших, и так же можно расценивать поведение любого афганца, который ставит свои личные или политические интересы выше национальных интересов и возможности прямо сейчас достичь цели, ради которой столь многие принесли жертвы — мира в Афганистане”.

Напоминаем, США согласовали с талибами проект мирного соглашения по Афганистану.

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