Відносини Вашингтона і Кабула зіпсувалися через переговори з талібами - ЗМІ

Як зазначає видання, афганська влада незадоволена тим, що вона фактично опинилася виключеною з процесу переговорів, які веде спецпредставник США з Афганістану Залмай Халілзад. Під час свого останнього візиту до Вашингтона радник президента Афганістану з національної безпеки Хамдулла Мохіб зробив жорсткі і провокаційні для американської адміністрації заяви, в яких висловив упевненість в тому, що будь-яка угода Вашингтона з “Талібаном” стане образою для американських солдатів, які воювали з талібами і які загинули в Афганістані. Крім того, він зробив особистий випад проти Халілзада, афганця за національністю, звинувативши його в тому, що той керується “особистими амбіціями” і прагне створити в Афганістані “тимчасовий уряд, в якому він буде грати роль колоніального намісника”.

За словами Мохіба, будь-яка мирна угода з талібами має передбачати участь в якості сторони уряду Афганістану і представників афганського суспільства. Замість цього Вашингтон, за його твердженням, не хоче навіть оперативно ділитися з Кабулом інформацією про хід переговорів. “Ми дізнаємося все останніми”, — цитує видання його слова. “Поясніть нам, яка політика президента (США)”, — заявив він журналістам, звертаючись при цьому до представників Білого дому. Мохіб також підкреслив, що Афганістан хоче брати участь в цьому процесі як суверенна держава, і йому “не потрібен колоніальний підхід”.

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Керівник прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно на брифінгу для журналістів в четвер заявив, що коментарі Мохіба не вимагають того, щоб давати на них публічну відповідь. У той же час він підкреслив, що заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл зустрівся з радником президента Афганістану і висловив йому невдоволення від імені американського уряду. При цьому Палладіно запевняв, що нестачі координації на переговорах щодо Афганістану немає, проте він не буде розкривати їхні деталі, оскільки вони мають закритий характер. Держдепартамент також оприлюднив заяву, в якій наголосив, що “нападки на Халілзада є нападками на Держдепартамент і лише перешкоджають двостороннім відносинам і мирному процесу”.

Більш жорстко відреагував американський посол в Афганістані Джон Басс. За його словами, “корупція в Афганістані і нецільове використання обладнання, фондів та іншої допомоги, яку надає американський народ, є образою пам’яті полеглих, і так само можна розцінювати поведінку будь-якого афганця, який ставить свої особисті або політичні інтереси вище за національні інтереси і можливості прямо зараз досягти мети, заради якої настільки багато принесли жертв — миру в Афганістані”.

Нагадуємо, США погодили з талібами проект мирної угоди щодо Афганістану.