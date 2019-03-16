Відносини Вашингтона і Кабула зіпсувалися через переговори з талібами - ЗМІ

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 24412 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 59338 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 55713 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 71047 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 88255 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85465 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 169305 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99242 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72279 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 327441 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
71%
Популярнi новини

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 17918 перегляди

Зустріч путіна та Віткоффа триває вже майже дві години: за пісумками можлива розмова з Трампом

11 квітня, 17:22 • 11347 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 17407 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 16492 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 36467 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 169305 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 327441 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260802 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371815 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 24412 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15433 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20745 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26689 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47545 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Відносини Вашингтона і Кабула зіпсувалися через переговори з талібами - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9117 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Відносини між адміністрацією президента США Дональда Трампа і урядом Афганістану погіршилися до найнижчої позначки за останні роки на тлі розбіжностей з приводу переговорів з представниками руху “Талібан”. Про це пише газета The Washington Post, повідомляє УНН.

Відносини Вашингтона і Кабула зіпсувалися через переговори з талібами - ЗМІ

Як зазначає видання, афганська влада незадоволена тим, що вона фактично опинилася виключеною з процесу переговорів, які веде спецпредставник США з Афганістану Залмай Халілзад. Під час свого останнього візиту до Вашингтона радник президента Афганістану з національної безпеки Хамдулла Мохіб зробив жорсткі і провокаційні для американської адміністрації заяви, в яких висловив упевненість в тому, що будь-яка угода Вашингтона з “Талібаном” стане образою для американських солдатів, які воювали з талібами і які загинули в Афганістані. Крім того, він зробив особистий випад проти Халілзада, афганця за національністю, звинувативши його в тому, що той керується “особистими амбіціями” і прагне створити в Афганістані “тимчасовий уряд, в якому він буде грати роль колоніального намісника”.

За словами Мохіба, будь-яка мирна угода з талібами має передбачати участь в якості сторони уряду Афганістану і представників афганського суспільства. Замість цього Вашингтон, за його твердженням, не хоче навіть оперативно ділитися з Кабулом інформацією про хід переговорів. “Ми дізнаємося все останніми”, — цитує видання його слова. “Поясніть нам, яка політика президента (США)”, — заявив він журналістам, звертаючись при цьому до представників Білого дому. Мохіб також підкреслив, що Афганістан хоче брати участь в цьому процесі як суверенна держава, і йому “не потрібен колоніальний підхід”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Афганістану готовий надати талібам офіс

Керівник прес-служби Держдепартаменту Роберт Палладіно на брифінгу для журналістів в четвер заявив, що коментарі Мохіба не вимагають того, щоб давати на них публічну відповідь. У той же час він підкреслив, що заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл зустрівся з радником президента Афганістану і висловив йому невдоволення від імені американського уряду. При цьому Палладіно запевняв, що нестачі координації на переговорах щодо Афганістану немає, проте він не буде розкривати їхні деталі, оскільки вони мають закритий характер. Держдепартамент також оприлюднив заяву, в якій наголосив, що “нападки на Халілзада є нападками на Держдепартамент і лише перешкоджають двостороннім відносинам і мирному процесу”.

Більш жорстко відреагував американський посол в Афганістані Джон Басс. За його словами, “корупція в Афганістані і нецільове використання обладнання, фондів та іншої допомоги, яку надає американський народ, є образою пам’яті полеглих, і так само можна розцінювати поведінку будь-якого афганця, який ставить свої особисті або політичні інтереси вище за національні інтереси і можливості прямо зараз досягти мети, заради якої настільки багато принесли жертв — миру в Афганістані”.

Нагадуємо, США погодили з талібами проект мирної угоди щодо Афганістану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,210.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,555.92