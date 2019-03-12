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США погодили з талібами проект мирної угоди щодо Афганістану

США погодили з талібами проект мирної угоди щодо Афганістану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. В ході переговорів в Досі США і угруповання “Талібан” виробили проект мирної угоди. Про це в своєму Twitter повідомив спецпредставник США з Афганістану Залмай Халілзад, передає УНН.

Останній раунд переговорів в столиці Катару Халілзад назвав “марафонським”. “Очевидно, що всі сторони хочуть завершення війни. Незважаючи на всі протиріччя, ми продовжували йти цим шляхом і досягли реальних успіхів”, — написав він.

Мирна угода буде базуватися на чотирьох принципових умовах: гарантій по боротьбі з тероризмом, виведення іноземних військ, початку міжафганських переговорів і всебічному припиненні вогню. Ці основні принципи були узгоджені ще в січні, більш детальна домовленість була досягнута за першими двома пунктами. Після того, як чернетка угоди по боротьбі з тероризмом і графік виведення військ будуть узгоджені, таліби і уряд Афганістану повинні будуть розпочати переговори.

Халілзад розповів, що наступним кроком буде початок консультацій у Вашингтоні з керівництвом США і партнерами Сполучених Штатів. “Ми скоро зустрінемося знову. Остаточної угоди не буде, поки все не буде погоджено”, — додав він.

(1/4) Just finished a marathon round of talks with the Taliban in #Doha. The conditions for #peace have improved. It’s clear all sides want to end the war. Despite ups and downs, we kept things on track and made real strides.

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 12 березня 2019 р.

Як зазначав УНН, у сенаті США підготували законопроект про завершення війни в Афганістані.

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