США погодили з талібами проект мирної угоди щодо Афганістану

Останній раунд переговорів в столиці Катару Халілзад назвав “марафонським”. “Очевидно, що всі сторони хочуть завершення війни. Незважаючи на всі протиріччя, ми продовжували йти цим шляхом і досягли реальних успіхів”, — написав він.

Мирна угода буде базуватися на чотирьох принципових умовах: гарантій по боротьбі з тероризмом, виведення іноземних військ, початку міжафганських переговорів і всебічному припиненні вогню. Ці основні принципи були узгоджені ще в січні, більш детальна домовленість була досягнута за першими двома пунктами. Після того, як чернетка угоди по боротьбі з тероризмом і графік виведення військ будуть узгоджені, таліби і уряд Афганістану повинні будуть розпочати переговори.

Халілзад розповів, що наступним кроком буде початок консультацій у Вашингтоні з керівництвом США і партнерами Сполучених Штатів. “Ми скоро зустрінемося знову. Остаточної угоди не буде, поки все не буде погоджено”, — додав він.

