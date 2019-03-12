США согласовали с талибами проект мирного соглашения по Афганистану
Киев • УНН
КИЕВ. двенадцатое марта. УНН. В ходе переговоров в Дохе США и группировка “Талибан” выработали проект мирного соглашения. Об этом в своем Twitter сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, передает УНН.
Последний раунд переговоров в столице Катара Халилзад назвал “марафонским”. “Очевидно, что все стороны хотят завершения войны. Несмотря на все противоречия, мы продолжали идти по этому пути и достигли реальных успехов”, — написал он.
Мирное соглашение будет основано на четырех принципиальных условиях: гарантий по борьбе с терроризмом, выводе иностранных войск, начале межафганских переговоров и всестороннем прекращении огня. Эти основные принципы были согласованы еще в январе, более детальная договоренность была достигнута по первым двум пунктам. После того, как черновик соглашения по борьбе с терроризмом и график вывода войск будут согласованы, талибы и правительство Афганистана должны будут начать переговоры.
Халилзад рассказал, что следующим шагом будет начало консультаций в Вашингтоне с руководством США и партнерами Соединенных Штатов. “Мы скоро встретимся вновь. Окончательного соглашения не будет, пока все не будет согласовано”, — добавил он.
(1/4) Just finished a marathon round of talks with the Taliban in #Doha . The conditions for #peace have improved. It’s clear all sides want to end the war. Despite ups and downs, we kept things on track and made real strides.— US Special Representative Zalmay Khalilzad (@ US4AfghanPeace) 12 марта 2019
Как отмечал УНН, в сенате США подготовили законопроект о завершении войны в Афганистане.