США согласовали с талибами проект мирного соглашения по Афганистану

Последний раунд переговоров в столице Катара Халилзад назвал “марафонским”. “Очевидно, что все стороны хотят завершения войны. Несмотря на все противоречия, мы продолжали идти по этому пути и достигли реальных успехов”, — написал он.

Мирное соглашение будет основано на четырех принципиальных условиях: гарантий по борьбе с терроризмом, выводе иностранных войск, начале межафганских переговоров и всестороннем прекращении огня. Эти основные принципы были согласованы еще в январе, более детальная договоренность была достигнута по первым двум пунктам. После того, как черновик соглашения по борьбе с терроризмом и график вывода войск будут согласованы, талибы и правительство Афганистана должны будут начать переговоры.

Халилзад рассказал, что следующим шагом будет начало консультаций в Вашингтоне с руководством США и партнерами Соединенных Штатов. “Мы скоро встретимся вновь. Окончательного соглашения не будет, пока все не будет согласовано”, — добавил он.

