Отношения США с Северной Кореей лучше, чем когда-либо - Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Отношения между США и Северной Кореей лучше, чем когда-либо - об этом заявил Дональд Трамп в Twitter, передает УНН.
"Отношения США с Северной Кореей лучше, чем когда-либо", - заявил Трамп.
Он отметил, что Пхеньян вернул в США останки умерших американских граждан и отпустил заложников, а также более не проводит ядерные испытания.
"Время покажет, что будет с Северной Кореей, однако в конце предыдущей администрации отношения были ужасными и произошло много плохих вещей. Теперь совсем другая история", - написал американский президент.
Он также подчеркнул, что готовится к встрече с Ким Чен Ыном в ближайшее время.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что встретится с северокорейским лидером в конце февраля.