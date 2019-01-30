Відносини США з Північною Кореєю кращі, ніж будь-коли – Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Відносини між США та Північною Кореєю кращі, ніж будь-коли – про це заявив Дональд Трамп у Twitter, передає УНН.
"Відносини США з Північною Кореєю кращі, ніж будь-коли", - заявив Трамп.
Він зазначив, що нині Пхеньян повернув до США рештки померлих американських громадян та відпустив заручників, а також більше не проводить ядерні випробування.
"Час покаже, що буде з Північною Кореєю, проте наприкінці попередньої адміністрації стосунки були жахливими і сталось багато поганих речей. Тепер зовсім інша історія", – написав американський президент.
Він також підкреслив, що готується до зустрічі з Ким Чен Ином в найближчий час.
Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з північнокорейським лідером у кінці лютого.