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Отказ от красного мяса продлевает жизнь на 13 лет – ученые

Отказ от красного мяса продлевает жизнь на 13 лет – ученые

Киев • УНН

 • 27782 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Американские ученые выяснили, что отказ от красного мяса может продлить жизнь до 13 лет, передает УНН со ссылкой на PLOS Medicine.

Детали

В ходе исследования ученые выяснили, что может произойти с организмом человека, если он заменит "типичную западную диету", ориентированную на красное мясо и обработанные продукты, на "оптимизированную диету", ориентированную на употребление меньшего количества красного и обработанного мяса и большего количества фруктов и овощей.

Так, согласно исследованию, если бы женщины начали правильно питаться в возрасте 20 лет, они могли бы увеличить свою продолжительность жизни чуть больше, чем на 10 лет. Мужчины, придерживающиеся более здоровой диеты с 20 лет, могут "добавить к своей жизни" 13 лет.

Исследование также показало, что более здоровое питание может продлить жизнь пожилых людей. Начиная с 60 лет, женщины все еще могут увеличить продолжительность своей жизни на восемь лет. Мужчины, переходящие на более здоровую диету в возрасте 60 лет, могут добавить к своей жизни почти девять лет.

Здоровое питание может принести пользу даже 80-летним: мужчины и женщины могут получить около 3,5 лет дополнительной жизни благодаря изменению рациона.

"Представление о том, что улучшение качества питания снизит риск хронических заболеваний и преждевременной смерти, давно утвердилось, и само собой разумеется, что меньшее количество хронических заболеваний и преждевременной смерти означает большую продолжительность жизни", — прокомментировал результаты исследования доктор Дэвид Кац.

Добавим

Недавно обновленная политика ЕС по продвижению продуктов питания связывает потребление красного мяса с повышенным риском развития рака.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Специалисты советуют заменять красное мясо на белое (курятина, индюшатина и тд).

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