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Відмова від червоного м'яса продовжує життя на 13 років – вчені

Відмова від червоного м'яса продовжує життя на 13 років – вчені

Київ • УНН

 • 27783 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Американські вчені з'ясували, що відмова від червоного м'яса може продовжити життя до 13 років, передає УНН із посиланням на PLOS Medicine.

Деталі

Під час дослідження вчені з'ясували, що може статися з організмом людини, якщо він замінить "типову західну дієту", орієнтовану на червоне м'ясо та оброблені продукти, на "оптимізовану дієту", орієнтовану на вживання меншої кількості червоного та обробленого м'яса та більшої кількості фруктів та овочів.

Так, згідно з дослідженням, якби жінки почали правильно харчуватися у 20 років, вони могли б збільшити свою тривалість життя трохи більше ніж на 10 років. Чоловіки, які дотримуються здоровішої дієти з 20 років, можуть "додати до свого життя" 13 років.

Дослідження також засвідчило, що здорове харчування може продовжити життя людей похилого віку. Починаючи з 60 років жінки все ще можуть збільшити тривалість свого життя на вісім років. Чоловіки, які переходять на здоровішу дієту у 60 років, можуть "додати до свого життя" майже дев'ять років.

Здорове харчування може принести користь навіть 80-річним: чоловіки та жінки можуть отримати приблизно 3,5 років додаткового життя завдяки зміні раціону.

"Уявлення про те, що поліпшення якості харчування знизить ризик хронічних захворювань і передчасної смерті, давно утвердилося, і само собою зрозуміло, що менша кількість хронічних захворювань і передчасної смерті означає більшу тривалість життя", - прокоментував результати дослідження доктор Девід Кац.

Додамо

Нещодавно оновлена ​​політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов'язує споживання червоного м'яса із підвищеним ризиком розвитку раку. 

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.

Фахівці радять заміняти червоне м'ясо на біле (курятину, індичатину тощо).

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