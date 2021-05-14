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Отличный сезон: Шевченко оценил выступление "Динамо"

Киев • УНН

 • 17437 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил выступления киевского "Динамо" по итогам победы в финале Кубка Украины над "Зарей" (1:0), передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2/3".

Отличный сезон: Шевченко оценил выступление "Динамо"

Цитата

Кроме успешного сезона в исполнении "было-синих", Шевченко также назвал достойным выступление "Зари".

"Интересный получился матч. Поздравляю "Динамо", молодцы, игроки провели великолепный сезон. "Заря" доказала, что она тоже достойна играть в финале. Луганчане сыграли хороший поединок. Думаю, и зрителям было интересно наблюдать, поскольку интрига сохранялась до конца", - признался Шевченко.

Дополнение

В нынешнем сезоне "Динамо" провело "требл" - выиграло чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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