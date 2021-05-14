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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Презентовано офіційну пісню Євро-2020: її виконали музиканти гурту U2

Київ • УНН

 • 19408 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Опубліковано офіційний гімн чемпіонату Європи з футболу 2020. Відео розміщено на YouTube-каналі нідерландського діджея і музичного продюсера Мартіна Гаррікса, передає УНН.

Презентовано офіційну пісню Євро-2020: її виконали музиканти гурту U2

Деталі

Пісня називається We Are The People (“Ми люди”), її авторами також виступили музиканти ірландської рок-гурту U2. “Нарешті я можу поділитися своєю новою піснею We Are The People, яка написана за участю Боно і Еджа з U2, і є офіційним гімном турніру Євро-2020”, — написав Гаррікс.

Контекст

У березні минулого року Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на фоні пандемії переніс чемпіонат Європи з літа 2020 року на 2021-й. Очікувалося, що турнір пройде з 11 червня по 11 липня в 12 містах. Однак навесні цього року ряд міст-організаторів не зміг надати УЄФА гарантії допуску уболівальників на трибуни під час турніру. З цієї причини матчі, які повинні були відбутися в Більбао перенесені в Севілью, а матчі, які повинні були пройти в Дубліні перенесені в Петербург.

За рішенням УЄФА турнір пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен, Петербург і Севілья.

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