Представлена официальная песня Евро-2020: ее исполнили музыканты группы U2

Детали

Песня называется We Are The People (“Мы люди”), ее авторами также выступили музыканты ирландской рок-группы U2. “Наконец-то я могу поделиться своей новой песней We Are The People, которая написана при участии Боно и Эджа из U2, и является официальным гимном турнира Евро-2020”, — написал Гаррикс.

Контекст

В марте прошлого года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. Ожидалось, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах. Однако весной этого года ряд городов-организаторов не смог предоставить УЕФА гарантии допуска болельщиков на трибуны во время турнира. По этой причине матчи, которые должны были состояться в Бильбао перенесены в Севилью, а игры, которые должны были пройти в Дублине перенесены в Петербург.

По решению УЕФА турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен, Петербург и Севилья.