Відмінний сезон: Шевченко оцінив виступ "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив виступи київського "Динамо" за підсумками перемоги у фіналі Кубку України над "Зорею" (1:0), передає УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2/3".
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Окрім успішного сезону у виконанні "было-синіх", Шевченко також назвав гідним виступ "Зорі".
"Цікавий вийшов матч. Вітаю "Динамо", молодці, гравці провели чудовий сезон. "Зоря" довела, що вона теж гідна грати у фіналі. Луганчани зіграли хороший поєдинок. Думаю, і глядачам було цікаво спостерігати, оскільки інтрига зберігалася до кінця", - зізнався Шевченко.
Доповнення
Нинішнього сезону "Динамо" здійснило "требл" – виграло чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.
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