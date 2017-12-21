Отмена регулирования цен не повлияла на инфляцию - МЭРТ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Отмена ценового регулирования не повлияла на инфляционные процессы в Украине. Об этом сообщил во время итоговой пресс-конференции первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает корреспондент УНН.
"Мы не видим в инфляционных процессах влияния отмены ценового регулирования. Цены на те товары, где они регулируются растут быстрее, чем на те товары, которые не регулируются", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста.
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Однако, по его словам, на рост инфляции повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги и цен на энергоресурсы.
"Но они регулируются рынком. Они волатильные, и мы не можем на это влиять", - добавил Нефедов.
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Напомним, Кабинет министров Украины планирует пересмотреть размер минимальной заработной платы в сторону увеличения до 4100 грн не позднее третьего квартала 2018 года.