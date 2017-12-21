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Відміна регулювання цін не вплинула на інфляцію - МЕРТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Скасування цінового регулювання не вплинуло на інфляційні процеси в України. Про це повідомив під час підсумкової прес-конференції перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає кореспондент УНН.

Відміна регулювання цін не вплинула на інфляцію - МЕРТ

“Ми не бачимо в інфляційних процесах впливу скасування цінового регулювання. Ціни на ті товари, де вони регулюються зростають швидше, ніж на ті товари, які не регулюються”, — зауважив він, відповідаючи на запитання журналіста.

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Водночас, за його словами, на зростання інфляції вплинуло підвищення тарифів на комунальні послуги та цін на енергоресурси.

"Але вони регулюються ринком. Вони волатильні, і ми не можемо на це впливати," - додав Нефьодов.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн  не пізніше третього кварталу 2018 року.

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