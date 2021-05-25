Открытие рынка земли: Шмыгаль прогнозирует рост цены на землю минимум вдвое за 3-5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30. Земля”, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет, такие наши оценки и такие оценки экспертов”, — сказал Шмыгаль.
Детали
По мнению премьера, запуск рынка земли является выгодным и для украинского бизнеса. Так, по его словам, сегодня производительность сельского хозяйства в стране одна из самых низких в Европе, и отсутствие цивилизованного оборота сельскохозяйственных земель — одна из главных причин.
Высокомаржинальные культуры и долгие инвестиции в сельском хозяйстве составляют незначительную долю именно потому, что мораторий блокировал такую возможность, заявил глава правительства.
“После запуска оборота земель производителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед и не бояться инвестировать. При этом мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай”, — добавил он.
Что было раньше
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всеукраинском форуме “Украина 30. Земля” подписал закон № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.
Запуск рынка земли запланирован в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества в этом различаются.