Відкриття ринку землі: Шмигаль прогнозує зростання ціни на землю щонайменше вдвічі за 3-5 років

Цитата

“Відкриття ринку землі спричинить зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років, такі наші оцінки і такі оцінки експертів”, — сказав Шмигаль.

Деталі

На думку прем’єра, запуск ринку землі є вигідним також для українського бізнесу. Так, з його слів, сьогодні продуктивність сільського господарства в країні є однією з найнижчих в Європі, і відсутність цивілізованого обігу сільськогосподарських земель — одна з головних причин цього.

Високомаржинальні культури і довгі інвестиції в сільському господарстві складають незначну частку саме через те, що мораторій блокував таку можливість, заявив очільник уряду.

“Після запуску обігу земель у виробників з’явиться можливість планувати свою діяльність на роки і десятиліття вперед і не боятись інвестувати. При цьому дрібні та середні фермери отримають першочергове право викупу землі у разі, якщо землевласник вирішить продати свій пай”, — додав він.

Що було раніше

Напередодні Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Земля” підписав закон № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.



Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.