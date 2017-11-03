Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве отложили на неопределенное время
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве, которое было запланировано на 7 ноября к 100-летию большевистского переворота, откладывается. Об этом сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.
"Открытие не состоится, оно несколько откладывается. Я не могу сказать именно на какой срок, но оно не состоится 7 ноября", - сказал Вятрович.
По его словам, одной из причин перенесения события является то, что "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация".
Пока нет конкретной информации о планируемой дате открытия музея.
"Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах. Но создание музея остается актуальным. Он будет создаваться", - отметил Вятрович.
Как сообщал УНН, запланированной датой открытия Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве было 7 ноября 2017 года.