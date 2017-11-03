Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве отложили на неопределенное время

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5969 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 67462 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134454 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109048 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111363 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109159 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101712 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102891 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве отложили на неопределенное время

Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве отложили на неопределенное время

Киев  •  УНН

 • 18283 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве, которое было запланировано на 7 ноября к 100-летию большевистского переворота, откладывается. Об этом сообщил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, передает УНН.

"Открытие не состоится, оно несколько откладывается. Я не могу сказать именно на какой срок, но оно не состоится 7 ноября", - сказал Вятрович.

По его словам, одной из причин перенесения события является то, что "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация".

Пока нет конкретной информации о планируемой дате открытия музея.

"Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах. Но создание музея остается актуальным. Он будет создаваться", - отметил Вятрович.

Как сообщал УНН, запланированной датой открытия Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве было 7 ноября 2017 года.

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