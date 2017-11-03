Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве отложили на неопределенное время

"Открытие не состоится, оно несколько откладывается. Я не могу сказать именно на какой срок, но оно не состоится 7 ноября", - сказал Вятрович.

По его словам, одной из причин перенесения события является то, что "процесс оказался значительно длиннее и масштабнее, чем рассчитывала организация".

Пока нет конкретной информации о планируемой дате открытия музея.

"Мы в ближайшее время узнаем о дальнейших планах. Но создание музея остается актуальным. Он будет создаваться", - отметил Вятрович.

Как сообщал УНН, запланированной датой открытия Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве было 7 ноября 2017 года.