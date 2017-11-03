Відкриття Музею монументальної пропаганди СРСР у Києві відклали на невизначений час

"Відкриття не відбудеться, воно дещо відкладається. Я не можу сказати саме на який строк, але воно не відбудеться 7 листопада", - сказав В’ятрович.

За його словами, однією з причин відкладання події є те, що "процес виявився значно довшим та масштабнішим ніж розраховувала організація".

Поки що немає конкретної інформації стосовно планованої дати відкриття музею.

"Ми найближчім часом дізнаємося про подальші плани. Але створення музею залишається актуальним. Він буде створюватись", - зазначив В’ятрович.

Як повідомляв УНН, запланованою датою відкриття Музею монументальної пропаганди СРСР в Києві було 7 листопада 2017 року.