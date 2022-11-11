Отключение света в Киеве снова входят в графики - Yasno

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"С 12:00 по городу входим в графики. Спасибо магам-энергетикам, которые на каждом участке делают свою работу", - написал Коваленко.

Ранее

Экстренные отключения электроэнергии после новой атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины коснутся Киева и четырех областей, сообщали ранее в Укрэнерго, отметив, что ситуация в энергосистеме усложнилась.