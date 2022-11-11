Екстрені відключення після нової атаки ворога ввели у Києві та чотирьох областях

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"Сьогодні вночі ворог знову ударив по енергетичній інфраструктурі України. Через пошкодження в електромережах ситуація в енергосистемі України ускладнилась. Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - повідомили у компанії.

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В Укренерго також вказали, що вночі та зранку були застосовані екстрені відключення у Сумській, Харківській та Полтавській областях. "Наразі вони припинені та продовжують діяти планові відключення. Але поточна ситуація в енергосистемі може змінюватись, особливо під час вечірнього піка споживання електроенергії", - зауважили в компанії.

В усіх інших регіонах України, як зазначається, продовжують діяти планові відключення.

Раніше

В Укренерго повідомляли, що по всій Україні сьогодні, 11 листопада, застосовують планові відключення електроенергії, найбільше мало припадати на Київ та чотири області.