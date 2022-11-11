По Україні сьогодні відключення по графіках: у які години не буде світла

Цитата

"Найбільший обсяг обмежень буде введено у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - вказали в Укренерго.

Деталі

Режим планових відключень, за даними Укренерго буде діяти:



З 05:00 до 23:00 у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.



З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.



Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Після цього вводять віялові відключення.