По Україні сьогодні відключення по графіках: у які години не буде світла
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. По всій Україні сьогодні, 11 листопада, застосовують планові відключення електроенергії, найбільше припаде на Київ та чотири області, повідомили в Укренерго, пише УНН.
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"Найбільший обсяг обмежень буде введено у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - вказали в Укренерго.
Деталі
Режим планових відключень, за даними Укренерго буде діяти:
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- З 05:00 до 23:00 у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
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- З 15:00 до 20:00 в усіх інших областях України.
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Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
Доповнення
росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Після цього вводять віялові відключення.