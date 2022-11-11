По Украине сегодня отключения по графикам: в какие часы не будет света

Цитата

"Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - указали в Укрэнерго.

Детали

Режим плановых отключений, по данным Укрэнерго, будет действовать:



С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.



С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.



Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в конкретном районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

Дополнение

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. После этого вводят веерные отключения.