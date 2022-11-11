По Украине сегодня отключения по графикам: в какие часы не будет света
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. По всей Украине сегодня, 11 ноября, применяют плановые отключения электроэнергии, больше всего придется на Киев и четыре области, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Цитата
"Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - указали в Укрэнерго.
Детали
Режим плановых отключений, по данным Укрэнерго, будет действовать:
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- С 05:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
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- С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины.
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Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в конкретном районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
Дополнение
россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. После этого вводят веерные отключения.