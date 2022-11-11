Экстренные отключения после новой атаки врага ввели в Киеве и четырех областях

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"Сегодня ночью враг снова ударил по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений в электросетях ситуация в энергосистеме Украины усложнилась. В настоящее время дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - сообщили в компании.

Детали

В Укрэнерго также указали, что ночью и утром были применены экстренные отключения в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. "Пока они прекращены и продолжают действовать плановые отключения. Но текущая ситуация в энергосистеме может меняться, особенно во время вечернего пика потребления электроэнергии", - отметили в компании.

Во всех других регионах Украины, как отмечается, продолжают действовать плановые отключения.

Ранее

В Укрэнерго сообщали, что по всей Украине сегодня, 11 ноября, применяют плановые отключения электроэнергии, больше всего приходиться на Киев и четыре области.