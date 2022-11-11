Відключення світла у Києві знову входять у графіки - Yasno

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"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав Коваленко.

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Екстрені відключення електроенергії після нової атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України торкнуться Києва та чотирьох областей, повідомляли раніше в Укренерго, зауваживши, що ситуація в енергосистемі ускладнилася.