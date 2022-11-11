Відключення світла у Києві знову входять у графіки - Yasno
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві з аварійних відключень електроенергії знову входять у графіки. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у п'ятницю, 11 листопада, у Facebook, пише УНН.
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"З 12:00 по місту входимо в графіки. Подякуйте магам-енергетикам, які на кожній ділянці роблять свою роботу", - написав Коваленко.
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