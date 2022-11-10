Отключение по графикам сегодня по всей Украине: в какие часы не будет света
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, по всей Украине применяют плановые отключения, больше всего придется на Киев и четыре области, сообщили в Укрэнерго, пишет УНН.
Детали
"Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Как сообщается, режим плановых отключений будет действовать:
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- С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.
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- С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.
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Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в конкретном районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).
Дополнение
россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. После этого вводят веерные отключения.