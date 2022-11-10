Отключение по графикам сегодня по всей Украине: в какие часы не будет света

Детали

"Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщается, режим плановых отключений будет действовать:



С 06:00 до 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.



С 09:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.



Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений в конкретном районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго).

Дополнение

россия повредила около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины. После этого вводят веерные отключения.