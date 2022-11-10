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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Відключення по графіках сьогодні по всій Україні: у які години не буде світла

Відключення по графіках сьогодні по всій Україні: у які години не буде світла

Київ • УНН

 • 373047 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні застосовують планові відключення, найбільше припаде на Київ та чотири області, повідомили в Укренерго, пише УНН.

Деталі

"Найбільший обсяг обмежень буде введено у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, режим планових відключень буде діяти:

  • З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
  • З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки не передбачаються. Графік відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Після цього вводять віялові відключення.

Українські Національні Новини

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