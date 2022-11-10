Відключення по графіках сьогодні по всій Україні: у які години не буде світла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада, по всій Україні застосовують планові відключення, найбільше припаде на Київ та чотири області, повідомили в Укренерго, пише УНН.
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"Найбільший обсяг обмежень буде введено у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, режим планових відключень буде діяти:
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- З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
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- З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.
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Аварійні обмеження споживання поки не передбачаються. Графік відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).
Доповнення
росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Після цього вводять віялові відключення.