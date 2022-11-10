Відключення по графіках сьогодні по всій Україні: у які години не буде світла

Деталі

"Найбільший обсяг обмежень буде введено у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, режим планових відключень буде діяти:



З 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.



З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.



Аварійні обмеження споживання поки не передбачаються. Графік відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго).

Доповнення

росія пошкодила близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України. Після цього вводять віялові відключення.