Отложенное введение конституционной реформы в Турции снимет общее напряжение - эксперт

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Результаты референдума в Турции, скорее всего, никто пересматривать не будет, поэтому мировое сообщество может только использовать вопрос легитимности результатов в жестких дискуссиях с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, кроме того, сгладит ситуацию "эффект отложенного результата", так как основные пункты реформы будут выполнены после выборов 2019 года. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Сегодня уже ясно, что ЕС критикует результаты этого референдума, критикует нарушения процедуры во время этого референдума. ОБСЕ сделала заявление, в котором ставится под сомнение прозрачность процедуры и честность проведения референдума. Но очевидно, что отношения между Турцией и Европейским Союзом явно не будут улучшены и лидеры влиятельных ключевых стран ЕС могут в будущем использовать этот факт при жестких дискуссиях с Турцией и с Эрдоганом по ключевым вопросам. Это как минимум", - считает эксперт.

По его словам, очевидно, что сам факт критических замечаний ОБСЕ в значительной степени повлияют на позицию самой Турции. В частности, это даст аргументы оппозиции, тем людям, которые голосовали против.

"Но, скорее всего, результаты этого референдума не будут пересмотрены и, собственно, мы слышим уже заявления Эрдогана. Те заявления, как минимум, не дают никаких оснований говорить о возможности пересмотра результатов. С другой стороны, действие референдума отложено. Реально ключевые положения этого референдума будут введены после 2019 года, то есть на следующие президентские выборы и этот эффект отложенного результата, он может сыграть охлаждающую роль для противников в Турции. То есть нет такого ощущения такой прямой и очевидной угрозы, а значит и не нужно серьезно биться до последнего", - отметил он.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум по конституционной реформе, которая предусматривает переход государства на президентскую систему правления.

Как сообщал УНН, 17 апреля в Турции подсчитали все бюллетени после референдума об изменении конституции. За реформу конституции проголосовали 51,20% граждан. Против высказались 48,80%.

Референдум о конституционной реформе предусматривает переход государства на президентскую систему правления.