Відкладене запровадження конституційної реформи в Туреччині зніме загальне напруження - експерт

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Результати референдуму в Туреччині, найімовірніше, ніхто переглядати не буде, тому світова спільнота може тільки використовувати питання легітимності результатів у жорстких дискусіях з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом, окрім того, згладить ситуацію "ефект відкладеного результату", бо основні пункти реформи будуть виконані після виборів 2019 року. Про це в коментарі УНН розповів директор Інституту близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

"Сьогодні вже ясно, що ЄС критикує результати цього референдуму, критикує порушення процедури під час цього референдуму. ОБСЄ зробила заяву, в якій ставиться під сумнів прозорість процедури і чесність проведення референдуму. Але очевидно, що відносини між Туреччиною та Європейським Союзом явно не будуть покращені і лідери впливових ключових країн ЄС можуть в майбутньому використати цей факт під час жорстких дискусій з Туреччиною і з Ердоганом з ключових питань. Це як мінімум", - вважає експерт.

За його словами, очевидно, що сам факт критичних зауважень ОБСЄ в значній мірі вплинуть на позицію самої Туреччини. Зокрема, це надасть аргументів опозиції, тим людям, які голосували проти.

"Але, скоріш за все, результати цього референдуму не будуть переглянуті і, власне, ми чуємо вже заяви Ердогана. Ті заяви, як мінімум, не дають жодних підстав говорити про можливості перегляду результатів. З іншого боку, дія референдуму відкладена. Реально ключові положення цього референдуму будуть запроваджені після 2019 року, тобто на наступні президентські вибори і цей ефект відкладеного результату, він може зіграти охолоджуючу роль для противників в Туреччині. Тобто немає такого відчуття такої прямої і очевидної загрози, а значить і непотрібно серйозно битися до останнього", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи, яка передбачає перехід держави на президентську систему правління.

Як повідомляв УНН, 17 квітня у Туреччині підрахували всі бюлетені після референдуму про зміну конституції. За реформу конституції проголосували 51,20% громадян. Проти висловилися 48,80%.

Референдум про конституційну реформу передбачає перехід держави на президентську систему правління.