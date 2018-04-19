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Видеоповторы на ЧМ-2018 будут демонстрировать на экранах стадионов

Киев • УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На футбольном чемпионате мира 2018 года в России болельщики на стадионах смогут наблюдать видеоповторы спорных эпизодов на экранах арен с помощью системы VAR, сообщает УНН со ссылкой на NBC Sports.

Видеоповторы на ЧМ-2018 будут демонстрировать на экранах стадионов

Данную информацию подтвердил руководитель группы футбольных инноваций ФИФА Себастьян Рунге. По его словам зрители будут проинформированы о принятых судейских решениях и причины остановок в игре. Специальный человек будет слушать решение арбитров, и только потом передавать их комментаторам и персоналу, отвечающему за табло.

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Примечательно, что ранее во встречах, когда использовалась система VAR, только видеорефери мог видеть повтор спорного эпизода, в то время как болельщики на трибунах находились в ожидании решения.

Отметим, что сейчас ФИФА проводит свой последний тренировочный сбор в этом месяце для 99 официальных лиц матча - 36 судей и 63 помощников, которые были выбраны для поездки на Мундиаль в Россию.

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Добавим также, система VAR в этом сезоне используется в чемпионатах Англии, Германии и Италии.

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