Відеоповтори на ЧС-2018 демонструватимуть на екранах стадіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. На футбольному чемпіонаті світу 2018 року в Росії вболівальники на стадіонах зможуть спостерігати відеоповтори спірних епізодів на екранах арен за допомогою системи VAR, повідомляє УНН з посиланням на NBC Sports.
Дану інформацію підтвердив керівник групи футбольних інновацій ФІФА Себастьян Рунге. За його словами глядачі будуть поінформовані про вжиті суддівські рішення та причини зупинок в грі. Спеціальна людина буде слухати рішення арбітрів, і тільки потім передавати їх коментаторам та персоналу, який відповідає за табло.
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Примітно, що раніше у зустрічах, коли використовувалася система VAR, тільки відеорефері міг бачити повтор спірного епізоду, в той час як уболівальники на трибунах знаходилися в очікуванні рішення.
Зазначимо, що наразі ФІФА проводить свій останній тренувальний збір в цьому місяці для 99 офіційних осіб матчу - 36 суддів і 63 помічників, які були обрані для поїздки на Мундіаль в Росію.
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Додамо також, система VAR у цьому сезоні використовується в чемпіонатах Англії, Німеччини та Італії.