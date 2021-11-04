Отдал себя без остатка: Зеленский объяснил, почему меняет Тарана

Глава государства объяснил свое решение сменить Тарана на посту министра обороны.

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"Отдают себя целиком и полностью, поэтому есть понятие ротации, и это касается не только бойцов на передовой. Очень важно подменять тех, кто отдался без остатка - менять новыми профессиональными людьми, заряженными на сто процентов", - заявил Глава государства.

Президент отметил, что уверен в том, что Резников имеет высокий потенциал. Также Зеленский обозначил главные приоритеты для нового руководителя МОУ: укреплять обороноспособность страны и обеспечивать достойные условия для наших защитников и защитниц.

Напомним

3 ноября ВР поддержала увольнение Тарана с должности министра обороны.

Таран был назначен на должность министра обороны Украины 4 марта 2020 года. Участник антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. Занимал должность руководителя Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Участвовал в работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Таран имеет высшее образование, окончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище.

Состоял на военной службе с августа 1972 года, уволился в декабре 2016 года в воинском звании генерал-лейтенант.