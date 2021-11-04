Віддав себе без залишку: Зеленський пояснив, чому змінює Тарана

Глава держави пояснив своє рішення змінити Тарана на посаді міністра оборони.

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"Віддають себе цілком і повністю, тому є поняття ротації, і це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку – змінювати новими професійними людьми – зарядженими на сто відстоків", - заявив Глава держави.

Президент зазначив, що впевнений у тому, що Резніков має високий потенціал. Також Зеленський окреслив головні пріоритети для нового очільника МОУ: зміцнювати обороноздатність країни та забезпечувати гідні умови для наших захисників та захисниць.

Нагадаємо

3 листопада ВР підримала звільнення Тарана з посади міністра оброни.

Таран був призначений на посаду міністра оборони України 4 березня 2020 року. Учасник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Брав участь у роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Таран має вищу освіту, закінчив Київське вище зенітне ракетне інженерне училище.

Перебував на військовій службі з серпня 1972 року, звільнився у грудні 2016 року у військовому званні генерал-лейтенант.