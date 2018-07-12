Состоялся жребий первого предварительного раунда Кубка Украины по футболу

Жребий определил десять пар первого предварительного этапа:

“Подолье” (Хмельницкий) — “Металлург” (Запорожье)

“Виктория” (Николаевка) — “Нива” (Тернополь)

“Реал Фарма” (Одесса) — “Нива” (Винница)

“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Полесье” (Житомир)

“Нефтяник-Укрнефть” (Ахтырка) — “Горняк” (Кривой Рог)

“Калуш” (Калуш) — “Буковина” (Черновцы)

“Таврия Симферополь” — “Чайка” (П. Борщаговка)

“Верес” (Ровно) — “Проходи” (Ужгород)

“Энергия” (Новая Каховка) — “Кристалл” (Херсон)

“Никополь” (Никополь) — “Мир” (Горностаевка).

Отмечено, что базовый день проведения матчей назначено на 18 июля.

Заметим, что во втором предварительном этапе выступит 28 команд. До 10 победителей первого предварительного этапа присоединятся 16 команд Первой лиги ПФЛ и “Кремень” (Кременчуг) и “Черкасская-Академия” (Билозерье) как команды Первой лиги, перешли ко Второй лиги.