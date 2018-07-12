Состоялся жребий первого предварительного раунда Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Доме футбола состоялась жеребьевка первого предварительного этапа Кубка Украины сезона-2018/2019. Об этом сообщает сайт ФФУ, передает УНН.
Жребий определил десять пар первого предварительного этапа:
“Подолье” (Хмельницкий) — “Металлург” (Запорожье)
“Виктория” (Николаевка) — “Нива” (Тернополь)
“Реал Фарма” (Одесса) — “Нива” (Винница)
“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Полесье” (Житомир)
“Нефтяник-Укрнефть” (Ахтырка) — “Горняк” (Кривой Рог)
“Калуш” (Калуш) — “Буковина” (Черновцы)
“Таврия Симферополь” — “Чайка” (П. Борщаговка)
“Верес” (Ровно) — “Проходи” (Ужгород)
“Энергия” (Новая Каховка) — “Кристалл” (Херсон)
“Никополь” (Никополь) — “Мир” (Горностаевка).
Отмечено, что базовый день проведения матчей назначено на 18 июля.
Заметим, что во втором предварительном этапе выступит 28 команд. До 10 победителей первого предварительного этапа присоединятся 16 команд Первой лиги ПФЛ и “Кремень” (Кременчуг) и “Черкасская-Академия” (Билозерье) как команды Первой лиги, перешли ко Второй лиги.