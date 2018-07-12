Відбувся жереб першого попереднього раунду Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубку України сезону-2018/2019. Про це інформує сайт ФФУ, передає УНН.
Жереб визначив десять пар першого попереднього етапу:
“Поділля” (Хмельницький) — “Металург” (Запоріжжя)
“Вікторія” (Миколаївка) — “Нива” (Тернопіль)
“Реал Фарма” (Одеса) — “Нива” (Вінниця)
“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Полісся” (Житомир)
“Нафтовик-Укрнафта” (Охтирка) — “Гірник” (Кривий Ріг)
“Калуш” (Калуш) — “Буковина” (Чернівці)
“Таврія-Сімферополь” — “Чайка” (П. Борщагівка)
“Верес” (Рівне) — “Минай” (Ужгород)
“Енергія” (Нова Каховка) — “Кристал” (Херсон)
“Нікополь” (Нікополь) — “Мир” (Горностаївка).
Зазначено, що базовий день проведення матчів призначено на 18 липня.
Зауважимо, що в другому попередньому етапі виступить 28 команд. До 10 переможців першого попереднього етапу приєднаються 16 команд Першої ліги ПФЛ та “Кремінь” (Кременчук) і “Черкащина-Академія” (Білозірря) як команди Першої ліги, що перейшли до Другої ліги.