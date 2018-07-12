Відбувся жереб першого попереднього раунду Кубку України з футболу

Жереб визначив десять пар першого попереднього етапу:

“Поділля” (Хмельницький) — “Металург” (Запоріжжя)

“Вікторія” (Миколаївка) — “Нива” (Тернопіль)

“Реал Фарма” (Одеса) — “Нива” (Вінниця)

“ЛНЗ-Лебедин” (Лебедин) — “Полісся” (Житомир)

“Нафтовик-Укрнафта” (Охтирка) — “Гірник” (Кривий Ріг)

“Калуш” (Калуш) — “Буковина” (Чернівці)

“Таврія-Сімферополь” — “Чайка” (П. Борщагівка)

“Верес” (Рівне) — “Минай” (Ужгород)

“Енергія” (Нова Каховка) — “Кристал” (Херсон)

“Нікополь” (Нікополь) — “Мир” (Горностаївка).

Зазначено, що базовий день проведення матчів призначено на 18 липня.

Зауважимо, що в другому попередньому етапі виступить 28 команд. До 10 переможців першого попереднього етапу приєднаються 16 команд Першої ліги ПФЛ та “Кремінь” (Кременчук) і “Черкащина-Академія” (Білозірря) як команди Першої ліги, що перейшли до Другої ліги.