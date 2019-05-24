Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступления в УПЛ

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35720 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 56819 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 73685 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 87452 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122141 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111410 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137628 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144610 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130122 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130192 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступления в УПЛ

Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступления в УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9739 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. В Доме футбола прошла жеребьевка матчей плей-офф Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт ПФЛ.

Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня текущего года.

Результаты жеребьевки следующие:

  • 11 команда УПЛ - 2 команда ПФЛ,
  • 10 команда УПЛ - 3 команда ПФЛ.

Отметим, что сейчас 10-й командой элитного чемпионата Украины идут "Карпаты", которые отстают от "Олимпика" на 3 балла. 11-м является "Арсенал" - киевляне на три очка отстают от львовян и на одно опережают "Черноморец". Зато в Первой лиге за 2 и 3 строчку ведут борьбу три клуба ("Колос", "Волынь", "Металлист-1925"), у которых по 51 очку.

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