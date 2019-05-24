Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступления в УПЛ

Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня текущего года.

Результаты жеребьевки следующие:



11 команда УПЛ - 2 команда ПФЛ,



10 команда УПЛ - 3 команда ПФЛ.



Отметим, что сейчас 10-й командой элитного чемпионата Украины идут "Карпаты", которые отстают от "Олимпика" на 3 балла. 11-м является "Арсенал" - киевляне на три очка отстают от львовян и на одно опережают "Черноморец". Зато в Первой лиге за 2 и 3 строчку ведут борьбу три клуба ("Колос", "Волынь", "Металлист-1925"), у которых по 51 очку.