Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право выступления в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. В Доме футбола прошла жеребьевка матчей плей-офф Чемпионата УПЛ сезона 2018/19 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт ПФЛ.
Согласно календарю соревнований, матчи плей-офф состоятся 4 и 8 июня текущего года.
Результаты жеребьевки следующие:
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- 11 команда УПЛ - 2 команда ПФЛ,
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- 10 команда УПЛ - 3 команда ПФЛ.
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Отметим, что сейчас 10-й командой элитного чемпионата Украины идут "Карпаты", которые отстают от "Олимпика" на 3 балла. 11-м является "Арсенал" - киевляне на три очка отстают от львовян и на одно опережают "Черноморец". Зато в Первой лиге за 2 и 3 строчку ведут борьбу три клуба ("Колос", "Волынь", "Металлист-1925"), у которых по 51 очку.