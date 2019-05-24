Відбулося жеребкування стикових матчів за право виступу в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У приміщенні Будинку футболу пройшло жеребкування матчів плей-оф Чемпіонату УПЛ сезону 2018/19 років, інформує УНН з посиланням на сайт ПФЛ.
Згідно з календарем змагань, матчі плей-оф відбудуться 4 і 8 червня поточного року.
Результати жеребкування такі:
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- 11 команда УПЛ – 2 команда ПФЛ,
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- 10 команда УПЛ – 3 команда ПФЛ.
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Зазначимо, що наразі 10-ю командою елітного чемпіонату України йдуть "Карпати", які відстають від "Олімпіка" на 3 бали. 11-м є "Арсенал" – кияни на три очки відстають від львів'ян та на одне випереджають "Чорноморець". Натомість в Першій лізі за 2 і 3 рядок ведуть боротьбу три клуби ("Колос", "Волинь","Металіст-1925"), у яких по 51 очку.