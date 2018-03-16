Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки 1/4 финала самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
Обидчик донецкого "Шахтера" итальянская "Рома" на этой стадии будет соревноваться с каталонской "Барселоной".
Другие пары выглядят так:
"Севилья" - "Бавария"
"Ювентус" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити".
Процедуру жеребьевки проводил посол финала Лиги чемпионов, наставник сборной Украины - Андрей Шевченко.
Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.
Как сообщал УНН, УЕФА 15 марта начал официальный прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.