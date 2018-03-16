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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 27328 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 42248 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 46987 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 96782 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 88228 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103236 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110211 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В швейцарском Ньоне прошла процедура жеребьевки 1/4 финала самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Обидчик донецкого "Шахтера" итальянская "Рома" на этой стадии будет соревноваться с каталонской "Барселоной".

Другие пары выглядят так:

"Севилья" - "Бавария"
"Ювентус" - "Реал"
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

Процедуру жеребьевки проводил посол финала Лиги чемпионов, наставник сборной Украины - Андрей Шевченко.

Отметим, что первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля.

Как сообщал УНН, УЕФА 15 марта начал официальный прием заявок на получение билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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